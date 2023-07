Schellhorn: „Steht nicht zur Diskussion“

Er wolle daher vielmehr „als Privatperson aufstehen und ,Serve & Volley‘ mit der nicht vorhanden Wirtschaftspolitik spielen“, so der ehemalige Nationalratsabgeordneter: „Zu meinem Leidwesen ist es ein Spiel, Satz und Sieg in drei Sätzen für mich. Weil der Gegner zu lahm und schwerfällig ist, und nichts zusammen bringt“, erklärt der Gastronom in Richtung Politik. Zu seinem kryptischen Tweet meinte er: „Das gestern war Ausdruck meines Ärgers.“