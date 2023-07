E-Biker (59) stürzt 20 Meter ab: Schwer verletzt

Zu dem Unfall kam es gegen 19 Uhr. Der 59-Jährige fuhr mit seinem E-Bike von der Krinnenalpe in Richtung Tal. „Auf dem Schotterweg kam er in einer Rechtskurve zu weit nach links und geriet über den Weg hinaus“, heißt es von der Exekutive. In weiterer Folge stürzte der Deutsche rund 20 Meter über den Hang ab.