Immo-Deals: Kurz-„Kronzeuge“ vor Richter

Jetzt soll der Ex-ÖIF-Geschäftsführer den Ex-Kanzler mit einem Geständnis in Sachen Inserate und Umfragen aus Geldern des Fonds bei der WKStA belastet haben. Trotzdem klagt ihn nun die gleiche Staatsanwaltschaft nach sieben Jahren (!) Ermittlungen wegen des Immobilien-Geschäfts an, obwohl der Beschuldigte Untreue bestreitet und eine Diversion, also eine außergerichtliche Einigung, ablehnte.