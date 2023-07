Traum-Finale ist zum Greifen nahe

Für einen gelungenen Ausklang des bisher meistbesuchten Turniertages sorgte ausgerechnet der Lokalmatador. Denn Lukas Neumayer, der per Wildcard am Turnier teilnimmt, schaffte den Sprung ins Halbfinale! Der Radstädter bezwang den Brasilianer Thiago Monteiro, Sieger 2022, in zwei Sätzen 6:4, 6:4. „Das ist der größte Erfolg meiner Karriere“, freute sich der 20-Jährige, der wie Ofner mit musikalischer Begleitung spielte. Im angrenzenden Park des Volksgartens fand gleichzeitig eine Techno-Party im Rahmen des „5020-Festivals“ statt. „Eigentlich taugt mir die Musik überhaupt nicht“, merkte Neumayer an. In der spielerischen Leistung schlug sich das aber nicht nieder.