RB Leipzig holt IHN als Nachfolger von Nkunku!

„Sind mit der Ablöse in unserem geplanten Rahmen geblieben!“

Die Ablöse für den Torjäger soll bei rund 35 Millionen Euro plus Boni liegen. Damit wäre Openda, der in der abgelaufenen Saison 21 Tore in 38 Spielen für den französischen Erstligisten erzielte, der teuerste Neueinkauf der Leipziger. „Wir sind mit der Ablöse in unserem geplanten Rahmen geblieben“, betonte RB-Sportgeschäftsführer Max Eberl in einer Vereinsmitteilung.