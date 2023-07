Warum Koalitionen jetzt richtig kompliziert werden

„FPÖ ist die einzige geschlossene Partei“

Das sehen auch die Politikexperten Kathrin Stainer-Hämmerle und Peter Filzmaier im Gespräch mit der „Krone“ so. „Die FPÖ ist von den drei großen Parteien die einzige geschlossene“, so Filzmaier. Und die Umfragen sprachen für die FPÖ, betont Stainer-Hämmerle. Sie hält die aktuellen Blockaden für fatal. „Es fehlt das ,Wir-schaffen-es-Gefühl‘, und das schürt noch mehr Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Das gegenseitige Ausschließen von Koalitionsvarianten hat nicht nur die ÖVP gemacht. Der neue SPÖ-Vorsitzende Andreas Babler will weder mit den Freiheitlichen noch mit der Volkspartei.“