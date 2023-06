„Grün in der Regierung ist gut für Österreich!“

FPÖ „wäre schlecht für Österreich“

Eine FPÖ-Regierung wäre in seinen Augen „schlecht für Österreich“. Sie hätten „keine Antworten auf die wirklichen Probleme“. Dass der Bundespräsident Van der Bellen einen Herbert Kickl nicht angeloben würde, würde schon in seinem Machtbereich liegen. „Es liegt an ihm, einen Regierungsbildungsauftrag zu geben“, sagt Kogler.