Nicht mit Kickl, aber auch nicht mit „dieser“ ÖVP

Cannabis hat keine Priorität

Auch bei der Forderung nach Tempo 100 auf den Autobahnen schlägt Andreas Babler sanftere Töne an. Dort, wo es in der Region möglich sei, solle auf eine Temporeduktion gesetzt werden. In Sachen Cannabis sei er für eine Entkriminalisierung, nicht für eine Legalisierung. Aber: „Es ist völlig jenseitig, wenn jemand glaubt, das hat höchste Priorität“, sagt Babler.