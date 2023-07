NEOS-Chefin: „Ich bin die einzige Ehrliche!“

„Glaube, Kickl ist nicht so ein Genießer“

Für eine Zusammenarbeit mit der SPÖ und den Grünen sehe Meinl-Reisinger derzeit „keine Mehrheit weit und breit“, ebenso wenig für eine Ampelkoalition. Andreas Babler habe sie noch nicht getroffen. Mit Vizekanzler Werner Kogler sei sie in „regelmäßigem Austausch“, so wie auch mit den anderen Parteichefs. Nur mit Herbert Kickl müsse sie nicht unbedingt auf einen Eiskaffee gehen. „Ich habe das Gefühl, er ist nicht so ein Genießer“, glaubt sie.