Glow: Metallic-Bikinis ist DER Sommer-Trend 2023

Lizzo war mal wieder eine der ersten, die den schimmernd schönen Trend für sich entdeckte und präsentierte sich schon im Vorjahr sexy in einem Gold glänzenden Metallic-Bikini. Damit ihr Meerjungfrauen-Look besonders gut zur Geltung kommt, trug die Sängerin ihre Haare in einem lässigen Bun, und ganz wichtig, kein Make-up. Wir lieben diesen natürlichen Look!