Wie IS-Terroristen auf Telegram Propaganda streuen

Soziale Medien sind für Anhänger terroristischer Ideologien oft zentral, um sich zu vernetzen. Ein Team um Abdullah Alrhmoun von der Central European University (CEU) in Wien konnte zeigen, wie systematisch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bzw. ihre Unterstützer Bots nutzen, etwa um Propaganda zu verbreiten. Bots, also automatisierte Programme, die im sozialen Netzwerk das Verhalten von Menschen imitieren, sicherten die Netzwerke nachhaltig ab, so der Forscher.