39 Menschen in Lkw erstickt: Zwölf Jahre Haft

Weitere Verurteilungen in Belgien

Aus dem Inneren des Anhängers schickten die Menschen herzzerreißende Nachrichten an ihre Verwandten. Der Laster war mit einer Fähre aus Belgien nach England bekommen. Die Menschen zahlten jeweils 13.000 Pfund (etwa 14.000 Euro) für die Überfahrt. Im Zusammenhang mit dem Fall wurden bereits vergangenes Jahr vier Männer zu 13 bis 27 Jahren Haft verurteilt. Weitere Verurteilungen gab es in Belgien.