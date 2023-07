„Wahnsinnige Nachfrage!“ Alle wollen Raimann sehen

Die Tickets für das zweite NFL-Spiel in Frankfurt am Main sind erneut innerhalb weniger Minuten vergriffen gewesen. Bereits kurz nach dem Verkaufsstart am Dienstag um 12.00 Uhr für die Partie am 12. November zwischen den Indianapolis Colts, bei denen der Wiener Bernhard Raimann unter Vertrag steht, und den New England Patriots waren die Eintrittskarten ausverkauft. Im Internet werden Karten bereits zu horrenden Preisen zum Weiterverkauf angeboten.