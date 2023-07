Teichtmeister-Prozess: Hält diesmal der Termin?

Mehr als fünf Monate ist es her, dass der Termin für den Prozess von Schauspieler Florian Teichtmeister geplatzt ist. Zur geplanten Hauptverhandlung am 8. Februar war der 43-Jährige „akut erkrankt“. Nun wird die Anklage ausgeweitet: Der Ex-TV-Kommissar soll Zigtausende kinderpornografische Missbrauchsdateien nicht nur gehortet, sondern auch selbst bearbeitet haben. Dies würde den Tatbestand der Herstellung erfüllen und den Strafrahmen auf drei Jahre erhöhen. Wird der neue Prozesstermin am 5. September diesmal halten? Teilen Sie Ihre Meinung mit uns in den Kommentaren!