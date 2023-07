Warum dieses Kabinen-Foto für viel Aufregung sorgt

Kommt Mbappe?

Keiner der Real-Neuzugänge hat bislang die „9“ gewählt. Was zu verstärkten Spekulationen führte, dass noch ein Stürmer zu den „Königlichen“ kommen wird. Immer wieder fiel der Name von PSG-Superstar Kylian Mbappe. In den Kommentaren unter dem „Aufreger-Bild“ häufen sich jedenfalls auch Emojis von Schildkröten (Mbappe wird eine Ähnlichkeit zu den Ninja Turtles nachgesagt).