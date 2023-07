Austrias Spielersuche war bisher wenig erfolgreich

Andere Situation im Vorjahr

Dennoch standen jene Spieler am Platz, die von Saisonbeginn an funktionieren müssen. Es ist bewundernswert, wie ruhig und gelassen Trainer Markus Mader die Situation annimmt. Er vertraut den sportlich Verantwortlichen voll, übt sich weiter in Geduld. Das Argument, dass auch im Vorjahr der Kader sehr spät Formen annahm, stimmt aber nur bedingt. Mit Anthony Schmid, Bryan Teixeira, Torben Rhein und Stefano Surdanovic gab es bis Anfang Juli bereits vier namhafte Verstärkungen. Ersatzkeeper Ammar Helac (21. Juli), Lukas Fridrikas (28. Juli), Henri Koudossou und Yadaly Diaby (31. August) kamen - später hinzu.