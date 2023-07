1:7-Klatsche für Austria Lustenau im Kiez-Test

Das Testspiel gegen den FC St. Pauli ging für die Austria gründlich daneben. Gegen die Kiez-Kicker aus Hamburg setzte es in St. Martin im Südtiroler Passeiertal eine herbe 1:7-Schlappe. Bereits nach 32 Minuten lagen die Lustenauer nach einem inferioren Auftritt mit 0:5 zurück. Das Unheil hatte bereits in der ersten Minute seinen Lauf genommen. St. Pauli traf schon nach wenigen Sekunden. Der Austria war zwar die Müdigkeit aus dem Trainingslager in Lech anzumerken, dass man vom Gegner derart düpiert wurde, sollte aber zum Nachdenken anregen. Vor allem, da die Niederlage viel höher ausfallen hätte können.