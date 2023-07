DTM: Streckenposten bei Klimaprotest verletzt

Rennen verzögerte sich

Die Proteste der Klimaaktivisten hatten am Sonntag zu Verzögerungen des Rennens geführt. 13 Personen waren nach Polizeiangaben an der Aktion beteiligt. Ein Aktivist fixierte sich zudem an einem Zaun, konnte aber schnell wieder entfernt werden. Die Polizei sprach von einer sehr kurzen Störung, das Rennen in Nürnberg konnte anschließend wie geplant durchgeführt werden. Sieger war der Oberösterreicher Thomas Preining, der auch Gesamtführender der GT3-Rennserie ist.