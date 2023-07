Soll Regierung ihre Arbeit vorzeitig beenden?

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hat am Sonntag der Kritik von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) an ihren „Normalen“-Bezügen gekontert. Der Grünen-Chef nannte ihre Ausdrucksweise „präfaschistoid“. Soll diese Regierung ihre Arbeit vorzeitig beenden? Diskutieren Sie mit uns in den Kommentaren!