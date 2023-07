Mercedes CLE: Diese zwei ersetzen vier Baureihen

Innen bietet der CLE den aktuellen Stil des Hauses. Serienmäßig sind ein 12,3-Zoll-Instrumentendisplay und der vertikale Infotainment-Touchscreen mit 11,9 Zoll Bildschirmdiagonale an Bord. Aufgespielt ist das MBUX in seiner jüngsten Ausgabe, das mittlerweile auch eine App-Integration von Spielen oder Office-Funktionen erlaubt. Wer in das Burmester-3D-Surround-System investiert, kann im CLE außerdem Dolby Atmos genießen. Die Liste der Assistenten im CLE ist zeitgemäß lang und enthält selbstredend Annehmlichkeiten wie den Abstandstempomat.