Ein Duo dockt bei den Hartbergern an

Christoph Urdl verstärkt die Offensive beim TSV Hartberg. Der 23-jährige Steirer wechselt vom Regionalligisten Deutschlandsberg in die Oststeiermark und unterschreibt einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2025. Urdl erzielte in den letzten beiden Saisonen 29 Tore in der Regionalliga für die Weststeirer. „Die Mannschaft ist überragend, ich bin super aufgenommen worden. Meine Ziele sind hoch, wir wollen angreifen auf das obere Play-off. Das ist mein Ziel und ich glaube auch das Ziel der Mannschaft. Ich möchte mir viel Einsatzzeit erarbeiten und Spaß haben“, sagt Urdl.