Shield-Bürger-Streich

1978 und 1994 erlebten wir Sternstunden direkter Demokratie: die einzigen beiden Volksabstimmungen in der Zweiten Republik. Nach 29 Jahren wäre es wohl wieder an der Zeit. Schließlich steht unsere Neutralität auf dem Spiel. Österreichs Regierung möchte bei „Sky Shield“, einer Initiative von 15 NATO-Staaten, an Bord gehen. Dieser hochmoderne Schutzschirm zur Luftabwehr besteht aus mehreren Raketensystemen unterschiedlicher Feuerkraft. In der Schweiz bekundete die Verteidigungsministerin ebenfalls Interesse - und löste prompt eine heftige Debatte unter den neutralen Eidgenossen aus.