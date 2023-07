„Meine Frau sagt, wenn es peinlich wird“

Noch ist es nicht so weit. „Lustigerweise bin ich heuer so oft wie lange nicht gebucht!“ Am Finaltag des Prater-Catchens, das aufgrund der großen Nachfrage bereits dreimal jährlich die Fans in den Bann zieht, stellt er sich in Kampf mit verschärften Regeln Heumarkt-Legende Ulf Hermann. „Ich will gar nicht, dass man Rücksicht auf mich nimmt!“ Von gröberen Verletzungen ist der Franz weitgehend verschont geblieben. „Wenn etwas passiert ist, dann beim Krafttraining“. Mit 130 kg gehört der Wiener mit wachsender Fanbase („inzwischen sind einige dabei, die ich gar nicht kenne“) in der Szene noch immer zu den Schwergewichten, die man nicht leicht umhauen kann.