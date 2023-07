Sollen Ärzte verpflichtend in Österreich arbeiten?

In der Humanmedizin gehen mindestens 95 Prozent der Plätze an Kandidaten aus der EU und mindestens 75 Prozent an jene mit einem österreichischen Maturazeugnis. Trotzdem herrscht in weiten Teilen des Landes ein teilweise gravierender Mangel an Kassenärzten. Denn viele Absolventen, Österreicher sowie auch ausländische Studenten, entscheiden sich dazu, nach dem Studium im Ausland zu praktizieren. Sollen Ärzte, die in Österreich studieren, verpflichtet werden, für eine bestimmte Zeit auch hier zu arbeiten? Teilen Sie Ihre Ansichten mit uns in den Kommentaren!