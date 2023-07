Formel-1-Teams kämpfen mit den Folgen des Brexits

Bürokratische Hürden und logistische Probleme

Mit Red Bull, Mercedes, Alpine, Aston Martin, McLaren und Williams haben gleich sechs Teams ihren Sitz auf der Insel. Auch Haas verfügt neben dem Hauptsitz in den USA über eine Basis in England. In Silverstone beklagte Williams-Teamchef James Vowles nun die bürokratischen Hürden, vor denen die Teams seit dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union stehen. Seit dem 1. Januar 2021 ist Großbritannien nicht mehr Teil des EU-Binnenmarktes und der EU-Zollunion. Sie würden derzeit mehrere hundert sogenannter Carnets ausfüllen, um Teile ein- und auszuliefern. Dabei handelt es sich um ein Zolldokument zur vorübergehenden Einfuhr von Waren. Vowles beschrieb logistische Probleme, die sich durch die veränderten Vorschriften durch den Brexit für die Teams mit Sitz in England ergeben.