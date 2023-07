KI gratulierte zum 100. Jubiläum

Doch die Galerie will nicht nur in der Vergangenheit schwelgen. Deshalb bat sie Salzburgerinnen und Salzburger, ein Kunstwerk zu beschreiben und fütterte mit dieser Beschreibung ein künstliches Intelligenz-System. Trotz beachtlicher Ergebnisse der modernen Technik: „Also ich schau mir lieber das Original in der Residenzgalerie an“, schlussfolgerte Hotelier Andreas Gfrerer.