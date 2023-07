M-TEC mit zweiter Schicht und Produktion in Asien

Ab September Zwei-Schicht-Betrieb

Für wachsende Nachfrage ist vorgesorgt: Kapazität gäbe es nämlich für 60.000 Stück pro Jahr. Und auch bei der Wärmepumpe rüstet man auf: Zum einen entsteht ja im Gemeinschaftsprojekt mit Windhager ein neues Werk, in dem auch M-TEC produzieren kann. Weit rascher geht aber die Umstellung auf einen Zwei-Schicht-Betrieb in der bereits bestehenden Montage in Pinsdorf, die im September vollzogen wird. Die dafür benötigten zehn Mitarbeiter konnten schon an Bord geholt werden.