Die 100 vermögendsten Österreicher wurden reicher

Benko trotz Turbulenzen in Top Ten

Für Signa-Gründer René Benko ist es derzeit etwas turbulent, er konnte sich aber locker in den Top-10 halten. Sein Vermögen ist um ein paar hundert Millionen auf 4,2 Milliarden Euro gesunken. Dies habe weniger mit den Vorgängen bei Kika/Leiner und der deutschen Warenhausgruppe Karstadt-Kaufhof zu tun, so der „trend“. Sein durchgerechneter Anteil an der Signa Prime, dem Herzstück seines Immobilienkonzerns, ist gesunken und auch sein Online-Sporthändler Signa Sports United verlor stark an Wert.