VW T-Cross: Das Klein-SUV wird groß überarbeitet

Äußerlich erkennt man den überarbeiteten, nun 4,14 Meter langen (plus 2,7 Zentimeter) T-Cross unter anderem an geänderten Stoßfängern und neuer Lichtgrafik. LED-Scheinwerfer sind nun serienmäßig, in den höheren Ausstattungsversionen Style und R-Line sind Matrix-Scheinwerfer an Bord.