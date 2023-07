Freundschaft wie im Film: Vom Kart in Königsklasse

Nichts zu verbergen

„Einer meiner Lieblingsschauspieler“, gesteht Gasly, der sicher ist, dass es genug über ihn und Ocon zu erzählen gibt. „Wir kennen uns so lange, können ganz offen diskutieren. Da gibt es nichts zu verbergen. Wenn du dich so lange kennst, hast du gute und schlechte Zeiten. Aber die positiven überwiegen definitiv.“ Beide Alpine-Piloten fuhren ihre ganze Karriere - vom Kartsport bis in die Formel 1 - fast ständig gegen den derzeitigen Dominator der Königsklasse: Max Verstappen. Beide haben großen Respekt vor ihm. Ocon hat ihn sogar geschlagen: „In der Formel 3 im Jahr 2014 - in einer engen Meisterschaft - war ich am Ende vor ihm.“