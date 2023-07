Nach Todesfall: „Diese Kurve ist zu gefährlich!“

2019 war auf dem anspruchsvollen Kurs in den Ardennen, in der Ende dieses Monats auch die Formel 1 gastieren wird, der damalige Formel-2-Pilot Anthoine Hubert tödlich verunglückt. Ein Konkurrent war mit voller Wucht in den Wagen des Franzosen gekracht, nachdem dieser sich gedreht hatte. Hubert starb wie nun Van‘t Hoff fast an der gleichen Stelle.