Todesdrama! Wurz trauert um Kollegen seines Sohnes

Der Motorsport trauert um Dilano van’t Hoff! Der 18-jährige Niederländer ist an den Folgen eines Unfalls in Spa-Francorchamps im Rahmen der Formula Regional European Championship gestorben, in welcher auch Charlie Wurz, der Sohn des ehemaligen F1-Piloten und ORF-Experten Alexander Wurz, fährt.