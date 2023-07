Zehntausende Serben protestierten gegen Gewalt

Am Samstagabend demonstrierten zudem Zehntausende Menschen in Belgrad und mindestens acht weiteren Orten in Serbien. Der Protest richtete sich unter anderem gegen die Regierung und gegen Boulevardmedien, die ein Klima der Gewalt fördern würden. In Belgrad strömten die Demonstrierenden zum Sitz des Privatsenders „Pink TV“, dem sie vorwarfen, Gewalt und Hass anzustacheln. Zu den Kundgebungen hatten linke und liberale Oppositionsparteien sowie Bürgerbewegungen aufgerufen.