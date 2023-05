Nach Amokläufen: Serbien geht auf die Straße

Fragile Region: Sorge um Situation im Kosovo

Was bedeutet das für eine ohnehin fragile Region am Balkan? Die Proteste könnten die pro-demokratischen Kräfte in der Region stärken. Džihić sieht eine reale Eskalationsgefahr bezüglich des Kosovo. „Je stärker der innenpolitische Druck auf Vučić ist, desto mehr gibt er sich in Bezug auf den Kosovo unversöhnlich und nationalistisch, um hier als Schützer der Nation Punkte zu sammeln.“ Im serbisch bevölkerten Norden der Region kam es Freitag zu schweren Ausschreitungen. Serbien versetzte sogar die Armee in Alarmbereitschaft. Am Samstag beruhigte sich die Lage wieder etwas.