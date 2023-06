Jakob Pöltl verteilt 520 Körbe in der Sauna

Viermal pro Woche trainiert der 27-Jährige hier - erst Würfe und Technik, danach in der Kraftkammer, dazu etwas Ausdauer. An den Freitagen liegt der Fokus auf dem Wurf - 420 Versuche aus dem Feld plus hundert Freiwürfe stehen da auf dem Programm. Gelegentlich ist ein vierter Mann dabei - Physio Ben. „Der Kontakt kam über Toronto zustande“, so Pöltl - der Fachmann wird aus England eingeflogen, absolviert mit dem Österreicher für einige Tage ein Intensivprogramm.