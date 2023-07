Psychisch kranke Kinder werden daheim betreut

Dreistufiges Fortbildungsprogramm für Ärzte

Das Pilotprojekt ist dabei nur ein Punkt eines großen Versorgungspaketes für Tirol. Neben dem Home Treatment sollen auch Ärzte im Übergang von Ausbildung zur Selbstständigkeit unterstützt werden. Dazu startet Ende des Jahres im Rahmen des Projektes „Karrierepfad Allgemeinmedizin“ ein dreistufiges Fortbildungsprogramm mit hilfreichen Informationen zur Praxisgründung. Ebenso Teil des Versorgungspaketes ist der Ausbau der Erstversorgungseinheiten in Innsbruck. „Nach dem großen Erfolg in der Inneren Medizin in der Anichstraße und an der Kinderklinik finanzieren wir nun auch eine Erstversorgungseinheit an der Unfallambulanz“, betonte Werner Salzburger, Landesstellenausschuss-Vorsitzender der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK).