Lebensmittelvergiftung? Swiatek-Aufgabe vor Finale

Die viermalige Grand-Slam-Siegerin aus Polen hatte am Donnerstag mit einem klaren 6:3,6:2 gegen die Russin Anna Blinkowa erstmals in ihrer Karriere auf Rasen ein Halbfinale erreicht. Für Swiatek war das Turnier in Bad Homburg die Generalprobe für das am Montag beginnenden Major in Wimbledon.