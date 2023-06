Verstappen will in Österreich Sieg für Mateschitz!

Die Konkurrenten aus den Reihen von Aston Martin, Ferrari und Mercedes gaben sich defensiv. „Red Bull ist im Moment in einer eigenen Liga“, meinte etwa Fernando Alonso. Der Spanier in Diensten von Aston Martin war beim Großen Preis von Kanada in Montreal mit in dieser Saison vergleichsweise geringen 9,5 Sekunden Rückstand hinter Verstappen auf dem zweiten Platz gelandet.