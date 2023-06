GOLD! ÖSV-Adler gewinnen im Mixed-Teambewerb

Die Skisprung-Bewerbe bei den European Games in Polen bleiben fest in österreichischer Hand! Nachdem Daniel Tschofenig gegen Mittag beim Normalschanzen-Bewerb der Männer in Zakopane einen österreichischen Doppelerfolg vor Jan Hörl angeführt hatte, holten die beiden mit Sara Marita Kramer und Jacqueline Seifriedsberger Gold im Mixed-Bewerb von der Normalschanze!