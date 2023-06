Gold und Bronze für Österreichs Ski-Sprung-Damen

„Wenn mir das vorher jemand gesagt hätte, hätte ich es nicht geglaubt. Ich bin super happy, weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich freue mich mega.“ In Zakopane hatte die Oberösterreicherin am 28. Februar 2008 auch schon bei der Junioren-WM triumphiert. „Damals noch auf der alten Schanze, deshalb habe ich mich darauf gefreut, zurückzukehren. Zakopane ist scheinbar ein gutes Pflaster für mich, es war ein starker Bewerb“, verlautete Seifriedsberger, die in der Entscheidung keine Nerven zeigte.