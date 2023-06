Zwei weitere Drogentote binnen weniger Stunden

Aus Sorge um ihren Nachbarn verständigten am Montag Klagenfurter die Polizei. Sie hätten den 49-Jährigen schon länger nicht mehr gesehen und würden sich deshalb Sorgen machen. Nachdem die Polizei sich Zutritt zu der Wohnung des Klagenfurters verschafft hatte, machten die Beamten eine traurige Entdeckung - der 49-Jährige lag tot in seiner Wohnung. „Da in der Wohnung Heroin und Cannabiskraut aufgefunden wurden und somit ein Tod durch den Konsum von Drogen nicht auszuschließen war, wurde seitens der Staatsanwaltschaft Klagenfurt die Obduktion angeordnet“, teilt die Polizei mit.