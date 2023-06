Noch immer zu - Weiter Warten auf Kultlokale

Sobald die Temperaturen passen, zieht es die Linzer, die das kühle „Nass“ weniger am Körper, als in der Kehle spüren wollen, in die Gastgärten. Bei Kaiserwetter wie etwa am vergangenen Sonntag waren diese in ganz Linz zum Bersten gefüllt. Ein Umstand, der garantiert auch für den Oberwirt in St. Magdalena und seine Terrasse mit dem einzigartigen Blick auf Linz und den Lindbauer am Urfahraner Donauufer gegolten hätte.