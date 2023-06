Verjüngt - Kaderumbruch beim Wiener Sportclub!

Höhen und Tiefen hat es beim Wiener Sportclub in der letzten Saison der 3. Liga einige gegeben. Das Highlight war sicherlich der Einzug ins Viertelfinale des ÖFB-Cups. Der Tiefpunkt sicherlich die nicht Teilnahme am Pokalbewerb in der neuen Saison. Auch beim Stadionthema soll etwas weitergehen. Den Fragen von Marco Cornelius stellt sich Sportclub-Trainer Robert Weinstabl.