Weltmeisterliche Sprünge auf dem Neusiedler See

Fazit: Der Kapverdier hat sich in der Seegemeinde sehr wohl gefühlt und würde gerne wiederkommen. Seine Fans und auch das Duotone Team und Kite2Fly würden sich genauso darüber freuen. Überhaupt möchte man einmal im Jahr andere namhafte Stars der Kite-Szene nach Podersdorf holen. „Es ist einfach großartig zu sehen, was die Jungs drauf haben“, so Mikosch. Und: Die Burschen werden sicherlich auch Werbung für den Neusiedler See machen, so begeistert, wie sie sich gegeben haben.