FPÖ zieht erste Bilanz des „blauen Wunders“ in NÖ

„Die Regierungsverantwortung für unser Land und unsere Landsleute ist nach 95 Tagen genau das, was wir unter Politik verstehen: Nämlich der Dienst am Bürger. Während andere reden, wird in Niederösterreich gehandelt und da ist es die FPÖ, die als treibende Kraft im Land die positive Veränderung sicherstellt“, so Landbauer. Konkret erinnerte er etwa an den Wohn- und Heizkostenzuschuss mit einem Entlastungsvolumen von 85 Millionen Euro, die Abschaffung der ORF-Landesabgabe mit einem Volumen von 41 Millionen Euro, den Pflegescheck mit einem Volumen von 47 Millionen Euro und den Corona Entschädigungsfonds in der Höhe von 31 Millionen Euro.