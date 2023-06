Wirbel um geplante neue EU-Regeln zu Behördendaten

In drei Monaten muss Österreich die EU-Regeln zum Umgang mit Daten der öffentlichen Hand umsetzen. Allerdings ist hierzulande noch nicht einmal geklärt, welches Ministerium dafür zuständig sein wird. „Die Zuständigkeit ist noch in finaler politischer Abklärung“ hieß es aus dem Staatssekretariat für Digitalisierung. Dabei ist der „Data Governance Act“ (DGA) der EU seit einem Jahr in Kraft und muss bis 24. September in allen EU-Staaten umgesetzt werden.