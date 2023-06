Landesmeisterschaften im Zeichen starker Comebacks

Auch Katharina Stöger gelang nach überstandener Verletzung (Plantarfaszitis) der große Wurf. Sie jubelte über Gold über 400 (58,05 Sekunden, persönliche Bestzeit), 800 und 1500 Meter sowie in der 100-m-Staffel. Gold im Weitsprung ging an Inge Grünwald (5,89 m), im Stabhochsprung an Shanna Tureczek (3,83 m). Bei den Herren zeigte Lukas Stiper – Auslandsjahr in den USA steht an – auf. Er siegte mit dem Diskus (48,60 m), wurde Zweiter im Kugelstoßen (hinter Paul Prechtl) und im Speerwurf. Diesen gewann Jakob Grubmüller mit 54,36 m.