Auf Metropolen und Strände folgt Vorbereitunsstart

Auch in Spanien aktiv

Die Sommerpause verbrachten die Bullen-Kicker auf verschiedenste Weise. Einige zog es an den Strand, andere besuchten Millionen-Metropolen. Beispielsweise reiste der Franzose Lucas Gourna-Douath nach New York, Landsmann Solet besuchte Los Angeles. Daouda Guindo blieb indes in Europa, machte Halt in Paris.