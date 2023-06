„Frontaler“ im Zillertal: Fünf Personen verletzt

Mehrere Rettungsfahrzeuge im Einsatz

Die 49-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach Hall in Tirol geflogen. Der 41-jährige Slowake, sowie dessen Beifahrer - drei Slowaken im Alter von 20, 41 und 47 Jahren - wurden ebenfalls unbestimmten Grades verletzt und mit mehreren Rettungsfahrzeugen in das Krankenhaus nach Schwaz verbracht. Die 20-Jährige und deren 37-jährige Beifahrerin (Österreicherin) blieben unverletzt.