Alexandri-Duett: 2. EM-GOLD und Olympia-Ticket!

Mit ihrer zweiten EM-Goldmedaille haben die Synchronschwimmerinnen Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri das Olympiaticket für 2024 in Paris in der Tasche. Zwei Tage nach Gold in der Technik-Kür legten die Schwestern im Rahmen der European Games in Polen am Samstag Gold in der Freien Kür nach. „Wir können die Emotionen nicht beschreiben, sind überglücklich. Wir haben unseren Traum wahr gemacht und uns Gold und das Olympia-Ticket geholt“, jubelten die Geschwister.